В СпецЦОНе Павлодара отрицают, что требовали незаконные справки

Чтобы государственный орган (управление административной полиции) не отказал в регистрации транспортного средства, услугополучатель направляется в органы внутренних дел для корректировки данных.

В филиале государственной корпорации по Павлодарской области (СпецЦОН) отрицают, что требуют с автовладельцев незаконные справки, передает Zakon.kz.

Ранее об этом сообщил областной Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, который задействовал «тайного покупателя» при получении госуслуги.

«Для объективности необходимо разъяснить, что при оформлении заявки на постановку или снятие с учета, работник ЦОНа вносит государственный номерной знак транспортного средства в интегрированную информационную систему ЦОН, по которому автоматически подтягиваются характеристики транспортного средства, - пояснили в СпецЦОНе. - В случае если в базе данных отсутствуют или не совпадают основные сведения (объем двигателя, масса) с указанными в свидетельстве о регистрации транспортного средства, оператор ЦОН направляет услугополучателя для корректировки данных к представителям административной полиции».

Также отмечается, что в соответствии с пунктом 51. Приказа Министра внутренних дел РК от 2 декабря 2014 года №862 «Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений», внесение изменений в ЕИС и СРТС, имеющего расхождения регистрационных данных, указанных в ЕИС и СРТС, производится на основании заключения, принятого ОВД.

«Таким образом, чтобы государственный орган (управление административной полиции) не отказал в регистрации транспортного средства, услугополучатель направляется в органы внутренних дел для корректировки данных. При этом другие справки не требуются», - заключили в СпецЦОНе.

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