WhatsApp добавил функцию групповых звонков
В одном групповом звонке могут участвовать не более четырех человек.
Фото : the-village.ru31 июля 2018, 17:44
Мессенджер WhatsApp предоставил пользователям возможность совершать групповые аудио- и видеозвонки, пишет the-village.ru.
В одном групповом звонке могут участвовать не более четырех человек. Чтобы использовать функцию, необходимо сначала позвонить одному из собеседников, а затем добавить к разговору остальных пользователей с помощью кнопки в верхнем правом углу экрана.
Групповые звонки, как и обычные, получат сквозное шифрование. Новая функция доступна в последнем обновлении мессенджера для iOS и Android.
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