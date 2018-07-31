WhatsApp добавил функцию групповых звонков

В одном групповом звонке могут участвовать не более четырех человек.

Мессенджер WhatsApp предоставил пользователям возможность совершать групповые аудио- и видеозвонки, пишет the-village.ru.

В одном групповом звонке могут участвовать не более четырех человек. Чтобы использовать функцию, необходимо сначала позвонить одному из собеседников, а затем добавить к разговору остальных пользователей с помощью кнопки в верхнем правом углу экрана.

Групповые звонки, как и обычные, получат сквозное шифрование. Новая функция доступна в последнем обновлении мессенджера для iOS и Android.

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