Трое взрослых и ребёнок найдены мёртвыми в апартаментах в Нью-Йорке

Трое из них — две женщины и пятилетний мальчик — были застрелены, а смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.

Предварительные выводы полиции сводятся к тому, что неизвестный мужчина застрелил на пороге квартиры двух женщин и пятилетнего мальчика, а затем покончил с собой.

Четыре человека, в том числе ребёнок, были обнаружены мёртвыми в нью-йоркской квартире, сообщает Associated Press. Трое из них — две женщины и пятилетний мальчик — были застрелены, а смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения. Пистолет и нож были найдены здесь же, на месте преступления.

В департаменте местной полиции не исключили, что речь может идти об убийстве троих человек с последующим самоубийством.

На данный момент полицейские устанавливают личности погибших и выясняют, как они связаны между собой. Ведётся следствие.

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