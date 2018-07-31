Тело женщины нашли во дворе дома в Астане
К трупу долгое время никто не подходил, считая что на асфальте лежит пьяная.
Фото : zakon.kz31 июля 2018, 18:12
Во дворе жилого комплекса "Сенатор" по улице Кошкарбаева было обнаружено тело молодой женщины. Очевидцы предполагают, что она выпала с балкона, сообщает Sputnik Казахстан.
Как сообщили жители ЖК "Сенатор", двадцатишестилетняя жительница Астаны выпала с балкона на 12 этаже, пытаясь докричаться до детей.
"К трупу долгое время никто не подходил, считая что на асфальте лежит "пьяная", — рассказал собеседник Sputnik.
Соседи сообщили, что у погибшей остались трое детей и она умерла на месте.
В департаменте внутренних дел Астаны сообщили, что по данному происшествию на месте работают полицейские. на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
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