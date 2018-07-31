Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тело женщины нашли во дворе дома в Астане

К трупу долгое время никто не подходил, считая что на асфальте лежит пьяная.

Фото : zakon.kz31 июля 2018, 18:12

Во дворе жилого комплекса "Сенатор" по улице Кошкарбаева было обнаружено тело молодой женщины. Очевидцы предполагают, что она выпала с балкона, сообщает Sputnik Казахстан.

Как сообщили жители ЖК "Сенатор", двадцатишестилетняя жительница Астаны выпала с балкона на 12 этаже, пытаясь докричаться до детей.

"К трупу долгое время никто не подходил, считая что на асфальте лежит "пьяная", — рассказал собеседник Sputnik.

Соседи сообщили, что у погибшей остались трое детей и она умерла на месте.

В департаменте внутренних дел Астаны сообщили, что по данному происшествию на месте работают полицейские. на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты