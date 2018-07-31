Девятнадцатилетнюю девушку обвиняют в убийстве в Карагандинской области

Проводится расследование.

30 июля текущего года в одном из квартир г.Шахтинск с ножевыми ранениями обнаружен труп 34-хлетнего жителя. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

По факту тяжкого преступления, имевшего место в городе Шахтинск, начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ОВД города по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 19-летняя жительница города, которая призналась о том, что в ходе возникшей ссоры нанесла указанные ранения, - говорится в сообщении ведомства.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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