Жителя Темиртау задержали за пропаганду терроризма
При проведении обыска изъяты вещественные доказательства.
Фото : Sputnik Узбекистан31 июля 2018, 18:43
За пропаганду терроризма задержан житель Темиртау, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
«27 июля 2018 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УВД города Темиртау совместно с ДКНБ по Карагандинской области, задержан 21-летний житель города Темиртау, по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 256 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», - говорится в сообщении.
При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
Начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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