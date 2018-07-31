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Жителя Темиртау задержали за пропаганду терроризма

При проведении обыска изъяты вещественные доказательства.

Фото : Sputnik Узбекистан31 июля 2018, 18:43

За пропаганду терроризма задержан житель Темиртау, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

«27 июля 2018 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УВД города Темиртау совместно с ДКНБ по Карагандинской области, задержан 21-летний житель города Темиртау, по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 256 УК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», - говорится в сообщении.

При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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