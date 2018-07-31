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Появилось видео спасения казахстанцев в горах Кыргызстана

Эипаж ГУ «РОСО» КЧС на вертолете приземляется на ледник Скрябина и забирает пострадавших туристов.

Фото : YouTube31 июля 2018, 18:55

Видео спасения пострадавших туристов в горах Кыргызстана представили в Комитете по ЧС МВД РК, сообщает zakon.kz.

На видео экипаж ГУ «РОСО» КЧС на вертолете приземляется на ледник Скрябина и забирает пострадавших туристов.

Напомним, 30 июля в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Один погиб. Еще один находится в тяжелом состоянии.

Вертолет Казавиаспас со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам 31 июля в 6:58 часов. Оперативная группа РОСО в количестве девяти человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171.


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