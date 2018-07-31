В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

Мотивы и обстоятельства инцидента выясняются.

Неизвестный подорвал себя на футбольном поле в городе Вервье на востоке Бельгии, прокуратура проводит расследование инцидента, сообщает РИА Новости.

Как уточняет телерадиокомпания RTBF, речь может идти о мужчине 50-60 лет.

"Полиция выезжала на место после сообщения очевидца, что неизвестный подорвал себя в центре футбольного поля в районе Стамбер", — сообщила прокуратура Вервье, отметив, что на время проведения расследования дополнительной информации не будет. Мотивы и обстоятельства инцидента выясняются.

Представитель мэрии Вервье не смог предоставить оперативный комментарий относительно инцидента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!