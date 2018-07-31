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Полицейский скрутил проводника на перроне вокзала в Костанае

Очевидцы утверждают, что мужчина грубо выражался в адрес людей, вёл себя очень странно.

Фото : YouTube31 июля 2018, 19:37

Свидетелями инцидента на железнодорожном вокзале стали костанайцы. Проводника поезда прямо с перрона увел полицейский, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Происшествие случилось 30 июля. По словам очевидцев, которые сняли происходящее на видео, проводник стоял возле вагона поезда сообщением «Аркалык-Костанай».

Очевидцы утверждают, что мужчина грубо выражался в адрес людей, вёл себя очень странно. Подошёл полицейский и сказал, что от проводника пахнет спиртным. Сотрудник попросил мужчину пройти с ним в опорный пункт. Чтобы увести мужчину, полицейскому понадобилась помощь.


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