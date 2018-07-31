Железнодорожники оказывают всю необходимую помощь пассажирам задержанных в пути поездов

На месте схода специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует обстоятельства происшествия.

31 июля т.г. на участке Мойынты – Шыганак произошёл сход вагонов грузового поезда, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На месте схода оперативно организованы восстановительные работы. Движение пяти пассажирских поездов: №175 «Астана – Шымкент», № 9 «Астана-Алматы», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», №86 «Сарыагаш - Астана», №179 «Костанай-Алматы-2» приостановлено на станциях Коктас, Сары-Шаган, Шыганак.

Пассажиры поездов, задержанных в пути, обеспечиваются питьевой водой и горячим питанием. На вокзале Шу пассажирам поезда №90 предоставлены бесплатные услуги вагона-ресторана. На станциях пассажиров с детьми и людей преклонного возраста при необходимости размещают в комнатах отдыха. Задействован медицинский персонал.

Согласно Закону о железнодорожном транспорте, за задержку отправления или опоздания с прибытием, пассажиры получат соответствующую компенсацию.

На месте схода специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует обстоятельства происшествия.

Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона, собственником которого является ТОО «Исткомтранс». В установленном законодательством порядке, весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.

АО «НК «ҚТЖ» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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