В Туркестанской области более 24 тыс. семей получили адресную социальную помощь

В этом году в регионе планируется охватить более 259 тысяч граждан адресной социальной помощью нового формата.

В I полугодие 2018 года областное управление координации занятости и социальных программ предоставило адресную социальную помощь семьям более чем 24 тыс. семьям. В частности, условной денежной помощью были обеспечены 127,5 тыс. человек (91,4%), и 12 тыс. человек (8,6%) были охвачены безусловной денежной помощью, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Наряду с этим, 19585 получателей денежной помощи были охвачены мерами занятости, среди которых 16660 человек или 85,1% приняты на постоянную работу. Кроме того, за счет выделенных средств 1561 человек открыли свое дело.

В целом, в этом году в регионе планируется охватить более 259 тысяч граждан адресной социальной помощью нового формата. На эти цели направят 16,4 млрд. тенге.

Напомним, в этом году в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» вместо трех ранее существующих социальных льгот был введен новый формат адресной социальной помощи.

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