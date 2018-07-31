В подземных переходах Алматы появится wi-fi и цитаты Абая

Всего ремонту подлежат 48 подземных переходов.

48 подземных переходов отремонтируют до конца лета в Алматы. Каждая подземка будет иметь свою особенность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Капитальный ремонт уже завершается в переходе на Абая- Абылай хана. Главное, что здесь бросается в глаза - портрет Абая Кунанбаева. Вспомнить отрывки из произведений великого просветителя и заново проникнуться его назиданиями, теперь сможет каждый прохожий.

«Здесь мы из нескольких писем Абая взяли, допустим, какие-то фрагменты. Будут надписи, будут к этим письмам рисунки. Посмотрите», - говорит преподаватель школы искусств и дизайна им. А. Кастеева Роза Жакипова.

Скоро здесь заиграет приятная музыка, вдоль стен поставят скамейки, подключат бесплатный wi-fi и, возможно, подземка станет ассоциироваться у горожан с прохладой и уютом.

«В подземных переходах у нас предусмотрена система видеонаблюдения, которая будет подключена к системе ДВД города. Также предусмотрено благоустройство. Установлены скамейки», - сообщил руководитель отдела благоустройства Алмалинского района г. Алматы Толеген Азимхан.

Внутри все отделочные и строительные работы уже подошли к концу. Осталось установить крышу, навести порядок, и подземку можно презентовать горожанам.

«В настоящий момент на территории Алмалинского района имеется 11 подземных переходов. По всем переходам разработана проектно-сметная документация. Ведутся работы по капитальному ремонту», - отметил Толеген Азимхан.

Всего ремонту подлежат 48 подземных переходов. Что нас ждет в остальных 47 после реконструкции, пока загадка. Ясно одно: в каждом будет своя неповторимая особенность. Городские власти обещают, что подземки откроют до конца августа.

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