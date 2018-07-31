В Актобе начался суд по делу гибели телеведущей в лифте
На скамье подсудимых директор компании, обслуживающей дом, в котором случилось ЧП и лифтёр.
Сегодня в городском суде начался процесс по громкому делу о гибели телеведущей Айзат Абдисамат в лифте собственного дома, сообщает корреспондент BNews.kz.
В суде Актобе прошло предварительное заседание по делу о трагической смерти молодой женщины в кабине лифта многоэтажного дома. Уголовный процесс проходит в открытом режиме. На скамье подсудимых находятся
двое – директор ТОО "Жанабек-сервис" Кенен Жанабеков, управляющей компании, обслуживающей дом, в котором случилось чрезвычайное происшествие и лифтёр Жарылкасын Акжанов, ответственный за ремонт и
безопасность лифта.
Им предъявлено обвинение по ст. 306 ч.3 "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На время следствия и судебного разбирательства обвиняемые находятся на свободе, под подпиской о невыезде. В суде один из подсудимых заявил о своей невиновности.
"Я считаю себя невиновным. Специалист, который занимался эксплуатацией и ремонтом лифта, тоже непричастен. Он профессионал и знает своё дело", - сообщил Кенен Жанабеков.
Однако следствие пришло к окончательному выводу о виновности подозреваемых. В ходе расследования была проведена экспертиза и выяснилось, что срок эксплуатации лифта, в котором погибла женщина, давно истёк.
Напомним, трагедия произошла 4 апреля текущего года. В кабине лифта на глазах у трёхлетней дочери погибла 27-летняя Айзат Абдимсамат. Женщину зажало в дверях лифта, который тронулся вверх.
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