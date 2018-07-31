В МИД задумались как улучшить показатели Казахстана в международных рейтингах

Казахстан достиг улучшения по таким показателям как здравоохранение, образование и профессиональная подготовка, технологическая готовность и размер рынка.

Министерство иностранных дел и Министерство национальной экономики провели брифинг для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане и бизнес-ассоциаций о мерах Казахстана по улучшению показателей Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ), сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Директор департамента внешнеэкономической политики МИД РК Олжас Исабеков отметил, что внешнеполитическое ведомство в партнерстве с другими госорганами и национальными компаниями проводит целенаправленную работу по улучшению показателей Казахстана в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособности ВЭФ». В этой связи, реализуется План мер по улучшению индикаторов ГИК ВЭФ на 2018-2019 годы, определивший 224 конкретные задачи. В частности, к этой работе подключены государственные органы, акиматы и национальные компании.

«Президент Нурсултан Назарбаев в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» обозначил цель войти в тридцатку самых развитых стран мира, выделив десять основных задач в области ускоренного технологического, цифрового и промышленного развития», - сказал О. Исабеков.

Участники брифинга были ознакомлены с итогами участия казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра Ерболатом Досаевым в работе 48-го ВЭФ в Давосе, а также переговоров Министра национальной экономики Тимура Сулейменова с руководством ВЭФ с целью разъяснения усилий Казахстана по улучшению позиций в ГИК.

Вице-министр национальной экономики РК Мадина Жунусбекова в своем докладе отметила, что по результатам рейтинга Индекса глобальной конкурентоспособности ВЭФ на 2017-2018 годы страна заняла 57 место со средним баллом 4.35. Рейтинг выводится на основе 12 факторов – институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка, сложность ведения бизнеса, инновации.

Было подчеркнуто, что Казахстан достиг улучшения по таким показателям как здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, технологическая готовность и размер рынка.

Таким образом, по фактору «Здравоохранение и начальное образование» позиция Казахстана улучшилась с 94 до 59 места преимущественно за счет улучшения статистики по охвату начальным образованием.

По фактору «Высшее образование и профессиональная подготовка» позиция Казахстана повысилась с 57 до 56 места. 8 казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings), из них 4 - в ТОП-500.

М. Жунусбекова отметила, что Международные рейтинговые агентства Standard&Poors, Moody's и Fitch присвоили Казахстану рейтинг «стабильный». При этом наблюдаются незначительные снижения по ряду показателей, которые напрямую связаны с ослаблением макроэкономической среды и развитостью финансового рынка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!