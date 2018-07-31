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4 факта незаконной эксплуатации людей выявлено в ВКО

С начала текущего года выявлено 15 фактов сводничества, в том числе 3 факта выявлены через интернет-ресурсы, 2 факта предоставления помещения для занятии проституцией.

Фото : Behance31 июля 2018, 20:45

О случаях торговли людьми в Восточно-Казахстанской области рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД региона.

С просьбой о помощи в полицию города Семей обратился 30-летний мужчина, который рассказал, что два года назад малознакомые люди увезли его в один из районов, затем, лишив свободы, незаконно заставляли работать в зимовке.

Аналогичный случай произошел с 40-летним жителем областного центра около 5-лет назад, когда он после бурного застолья очнулся где-то в отдаленном районе области. Все эти пять лет мужчина находился в заточении в крестьянском хозяйстве выполняя всю работу. В итоге, когда мужчина отморозил конечности и утратил трудоспособность, его как ненужную вещь выбросили на улицу.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ВКО совместно с заинтересованными общественными объединениями на постоянной основе проводят среди незащищенных слоев населения профилактические беседы. На таких встречах разъясняются правила трудоустройства, ведется работа по развитию юридической грамотности, рассказывают куда и как можно обратиться за помощью.

Только с начала текущего года выявлено 15 фактов сводничества, в том числе 3 факта выявлены через интернет-ресурсы, 2 факта предоставления помещения для занятии проституцией и 4 факта незаконной эксплуатации людей.


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