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Григорий Лепс ударил Аллу Михееву во время интервью

Телеведущая поинтересовалась у Лепса, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз.

Фото : zakon.kz31 июля 2018, 21:25

На музыкальном фестивале "Жара" в Баку было настолько жарко, что не обошлось без скандалов. Итак, в самом эпицентре оказались российская телеведущая Алла Михеева и Григорий Лепс. Девушка решила взять интервью у артиста, но что-то пошло не так, сообщает Life.ru.

Как сообщает Super.ru, Михеева решила добавить в свой репортаж немного остроты и поинтересовалась у Лепса, сколько он заплатил за поступление одной из дочек в престижный вуз. Продолжения певец дожидаться не стал и ударил телеведущую микрофоном.

Момент удара был снят на камеру очевидцем, который выложил видео на "Ютуб", но там оно продержалось всего несколько минут, а затем скоропостижно исчезло — от него остался только скрин.

После происшествия Алла Михеева вместе со съёмочной группой покинули фестиваль.


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