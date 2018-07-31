Супружеская пара потеряла уже второго ребёнка из-за халатности врачей

Укол, по словам супруга женщины, поставили без предварительной пробы.

Молодая семья из Алматинской области в течение года потеряла уже второго новорождённого ребёнка. Супружеская пара уверена, что причиной тому халатность врачей. Доктора, в свою очередь, доказывают свою невиновность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Нуржан Маханов на сегодняшний день мог бы быть отцом двоих детей. Однако житель села Сарыозек в течение года похоронил своих новорождённых детей. Мужчина винит во всём врачей районной больницы.

"Первая у нас девочка была, доношенная, 9 месяцев. Когда у жены начались схватки, наши доктора, вместо того, чтобы принять роды, отправили Мадину в талдыкорганскую больницу в 90 километрах от нашего села. Пока добрались, ребёнок уже умер в утробе. Так мы потеряли дочь", - рассказывает Нуржан Маханов.

Когда супружеская пара ждала рождения второго малыша, на восьмом месяце беременности Мадину положили в больницу на сохранение. Лечащий врач выписала женщине антибиотик. Укол, по словам супруга женщины, поставили без предварительной пробы. В течение получаса Мадина почувствовала острую боль внизу живота, открылось кровотечение. Врачи сказали, что нужно делать срочную операцию.

"Дежурного врача рядом не было, только санитарка и мой муж были рядом. Они проводили меня в операционную. Я лежала там ещё полчаса, пока появились хирург и анестезиолог. Потом мне сделали общий наркоз, а когда я очнулась, сказали, что ребёнок умер", - говорит Мадина Жаксылыкбаева.

"Ребёнок родился весом кило девятьсот. Признаков жизни он не подавал. Тем не менее, ему была проведена реанимация. У нас есть в больнице реаниматолог, педиатр. Они сделали всё от них зависящее. К сожалению, ребёнок скончался", - объясняет директор больницы Кербулакского района Канат Калдыбаев

Нуржан Маханов, который находился в коридоре во время операции, утверждает, что слышал крик новорождённого. То же говорят и медсёстры, но только не на камеру, поскольку боятся остаться без работы.

"Вы лжёте, побойтесь бога! Не верю ни одному вашему слову! Сказали, надо кесарево делать в течение 10-ти минут, жена больше получаса в операционной ждала, когда врачи придут! И антибиотик вкололи без пробы!" – утверждает Нуржан Маханов.

Супружеская пара ждёт сейчас результаты судебно-медицинской экспертизы, которые должны поставить все точки над Й и ответить на главный вопрос, почему в этой молодой семье вновь произошла трагедия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!