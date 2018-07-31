Грузия легализовала употребление марихуаны

При этом, незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым.

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности", - сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об упразднении уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации. Согласно решению суда, употребление марихуаны не считается уголовным преступлением и не попадает под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

"Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности… по мнению суда, индивидуальное потребление марихуаны играет очень слабую роль в содействии ее обороту", — сказано в заявлении суда.

При этом, незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым. В частности, если правоохранитель обнаружит до 5 грамм высушенной марихуаны и до 10 грамм сырой, штраф составит более 200 долларов, а в больших количествах – будет возбуждено уголовное дело.

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