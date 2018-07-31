В КГА прокомментировали задержку рейса Актау-Анталия

По словам представителей авиакомпании Sunkar Air, причиной задержки стала поломка самолета.

Комитетом гражданской авиации проведена работа с руководством авиакомпании Sunkar Air по поводу задержки чартерного рейса по направлению Актау-Анталия, сообщает сообщает zakon.kz.

Рейс был задержан по теxническим причинам. В настоящее время неисправность устраняется. Вылет воздушного судна Боинг 737-300 из Актау в Турцию запланирован сегодня в 22.00 по местному времени, - говорится в сообщении на официальной страничке Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК в Facebook.

"Пассажиры по всем возникающим вопросам могут обращаться к генеральному директору авиакомпании Sunkar Air Талгату Жолдыбаеву по телефону +7 701 588 1348. В случае не предоставления соответствующиx услуг со стороны авиакомпании при задержкаx рейсов просим пассажиров обращаться к нам в Комитет гражданской авиации по телефону 8(7172)754806", - говорится в сообщении.

Напомним, около 150 жителей Актау сутки не могли вылететь в Анталью. По словам представителей авиакомпании Sunkar Air, причиной задержки стала поломка самолета.

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