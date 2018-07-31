Возобновлено движение поездов на участке Мойынты - Шыганак

Первым отправился в путь поезд № 9 сообщением Астана - Алматы.

Движение поездов на участке Мойынты - Шыганак возобновлено, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

31 июля 2018 года в 22.16 движение пассажирских поездов на участке Мойынты - Шыганак возобновлено. Первым отправился в путь поезд № 9 сообщением «Астана - Алматы», далее за ним - пассажирские поезда № 175 «Астана - Шымкент», № 55 «Кокшетау - Кызылорда», № 86 «Сарыагаш - Астана».

Напомним, что в Жамбылской области с рельсов сошел поезд. ЧП произошло 31 июля в 8:05 при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак, перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов.

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