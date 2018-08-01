Неадекватная девушка спровоцировала ДТП в Алматы
Водитель пытался избежать наезда на девушку и врезался в легковой автомобиль.
Серьезное ДТП произошло на улице Саина, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автобус, развозящий рабочих с вечерней смены одного из предприятий, двигался по улице Саина в северном направлении.
Недалеко от пересечения с проспектом Райымбека перед автобусом на дорогу выбежала девушка.
Пытаясь избежать наезда, водитель дернул руль влево. Резко поворачивая, автобус ударил двигавшийся параллельно автомобиль Toyota Corolla.
Со слов очевидцев, девушка находилась в невменяемом состоянии. Она вбежала в автобус, который чуть ее не сбил, начала много и путано кричать, бросалась на людей. Очевидцы утверждают, что алкоголем от нее не пахло.
Водителя автобуса и одного из пассажиров госпитализировали.
На улице Саина образовалась пробка.
Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.
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