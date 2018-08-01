Неадекватная девушка спровоцировала ДТП в Алматы

Водитель пытался избежать наезда на девушку и врезался в легковой автомобиль.

Серьезное ДТП произошло на улице Саина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автобус, развозящий рабочих с вечерней смены одного из предприятий, двигался по улице Саина в северном направлении.

Недалеко от пересечения с проспектом Райымбека перед автобусом на дорогу выбежала девушка.

Пытаясь избежать наезда, водитель дернул руль влево. Резко поворачивая, автобус ударил двигавшийся параллельно автомобиль Toyota Corolla.

Со слов очевидцев, девушка находилась в невменяемом состоянии. Она вбежала в автобус, который чуть ее не сбил, начала много и путано кричать, бросалась на людей. Очевидцы утверждают, что алкоголем от нее не пахло.

Водителя автобуса и одного из пассажиров госпитализировали.

На улице Саина образовалась пробка.

Сотрудники дорожной полиции разбираются в произошедшем.

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