Тело погибшего альпиниста доставили в Алматы

От госпитализации выжившие отказались.

Казахстанских и российских альпинистов, пострадавших в горах Кыргызстана, сегодня доставили в Алматы. Вместе с ними на родину транспортировали и тело погибшего Виталия Дворецкого. Здоровью выживших, как заявили врачи, сейчас ничто не угрожает. В настоящий момент им предстоит рассказать, что именно случилось на леднике Скрябина, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Эвакуировать альпинистов с пика Скрябина удалось только сегодня. Сделать это раньше не позволяли погодные условия. В спасательной операции, по просьбе кыргызской стороны, участвовали специалисты «Казавиаспаса». С высоты более четырех тысяч метров спустили шестерых пострадавших туристов и тело погибшего казахстанца.

- После приземления в аэропорту Манас проведены следственные мероприятия по погибшему и опрос пострадавших на территории Республики Кыргызстан. Ориентировочно в 13:30 воздушное судно совершило посадку на территории города Алматы. Тело передано подразделениям ДВД города Алматы для проведения следственных мероприятий, - прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

В Комитете по ЧС сообщили, что группа альпинистов состояла из семи человек: троих россиян и четверых граждан нашей страны. Все они – мастера высшего класса, и не раз совершали сложные восхождения. Но накануне все пошло не так. На леднике Скрябина альпинисты попали под камнепад, в результате чего погиб казахстанец. Остальные отделались ушибами и ссадинами. От госпитализации выжившие отказались. В настоящий момент они дают показания в полиции.

- Возраст пострадавших: самый старший - 1968 года рождения, младший - 1992 года. Все пострадавшие мужского пола. Характер травм: в основном ссадины, ушибы передней брюшной стенки. У одного пострадавшего имеется перелом пястной кости. У двоих имеются ушиб передней брюшной стенки, - говорит зам. руководителя управления здравоохранения г. Алматы Нуржан Исабеков.

Установить личность погибшего не составило труда. Им оказался 42-летний Виталий Дворецкий, сотрудник научно-исследовательского института Алматы. Тело погибшего передано полицейским для проведения необходимых экспертиз. После всех процедур его смогут забрать родственники.

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