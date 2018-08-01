Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном попали на видео
Автор видео не уточнил, где именно происходит действие, но заверил, что жизни девочки ничего не угрожает.
Любитель змей опубликовал видео, на котором его пятилетняя дочь гладит четырехметрового питона, а затем достаточно близко приближается лицом к его морде.
Автор видео не уточнил, где именно происходит действие, но заверил, что жизни девочки ничего не угрожает. Как оказалось, в их семье живут два питона — Сонни и Шер.
В описании YouTube-канала значится, что «змеи не кровожадные монстры. Их часто демонизируют в СМИ, чтобы вызвать у читателей панику и паранойю».
В комментариях зрители разделились на два лагеря: одни восторгались нежными отношениями ребенка и рептилий, другие предостерегали автора ролика, что однажды он обнаружит свою дочь мертвой, и вина будет лежать именно на нем.
Источник: Lenta.ru
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