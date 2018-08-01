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Игры пятилетней девочки с четырехметровым питоном попали на видео

Автор видео не уточнил, где именно происходит действие, но заверил, что жизни девочки ничего не угрожает.

Фото : YouTube1 августа 2018, 01:26

Любитель змей опубликовал видео, на котором его пятилетняя дочь гладит четырехметрового питона, а затем достаточно близко приближается лицом к его морде.

Автор видео не уточнил, где именно происходит действие, но заверил, что жизни девочки ничего не угрожает. Как оказалось, в их семье живут два питона — Сонни и Шер.

В описании YouTube-канала значится, что «змеи не кровожадные монстры. Их часто демонизируют в СМИ, чтобы вызвать у читателей панику и паранойю».

В комментариях зрители разделились на два лагеря: одни восторгались нежными отношениями ребенка и рептилий, другие предостерегали автора ролика, что однажды он обнаружит свою дочь мертвой, и вина будет лежать именно на нем.

Источник: Lenta.ru


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