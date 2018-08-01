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В Швеции украли корону Карла IX

Куда именно направились преступники, пока неизвестно.

Фото : history-belarus.by1 августа 2018, 01:58

В Швеции воры вынесли из собора города Стренгнес королевские похоронные регалии ХVII века — корону и державу Карла IX, а также корону его супруги королевы Кристины, сообщает Вести.ru.

Ограбление совершили несколько преступников. Очевидцы видели, как они прыгали с берега в моторную лодку, на которой и скрылись от стражей порядка.

"Мы проводим поиск на земле, воде и в воздухе", — рассказал журналистам представитель местной полиции Томас Агневик.

Куда именно направились преступники, пока неизвестно, полиция обследует все направления.


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