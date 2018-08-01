В Костанае полицейскому пришлось успокаивать буйного проводника
Очевидцы утверждают, что мужчина грубо выражался в адрес людей, вёл себя очень странно.
Фото : скриншот1 августа 2018, 06:00
В Костанае полицейскому пришлось утихомирить проводника поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
По словам свидетелей, проводник стоял возле вагона поезда сообщением «Аркалык-Костанай». Очевидцы утверждают, что мужчина грубо выражался в адрес людей, вёл себя очень странно.
Подошёл полицейский и сказал, что от проводника пахнет спиртным. Сотрудник попросил мужчину пройти с ним в опорный пункт. Чтобы увести мужчину, полицейскому понадобилась помощь.
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