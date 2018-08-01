Названы имена убитых в ЦАР российских журналистов

Их тела уже доставили в Банги.

В Центрально-Африканской Республике убиты российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, передает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Их тела уже доставили в Банги. В ведомстве также сообщили, что посольство не знало о пребывании на территории страны российских журналистов.

"Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку", — отметили в российском министерстве.

"Территория насилия и беспредела"

Ранее бывшая жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко подтвердила информацию о том, что он был среди убитых в Центрально-Африканской Республике россиян. Об этом заявил журналист Максим Шевченко.

"Я знаю, что Орхан собирался поехать туда делать материал о частных военных компаниях, которые там работают. Он уехал в субботу, вчера вечером мы с ним разговаривали, он был бодр, весел, все было хорошо", — рассказал Шевченко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли предположения о возможных причинах убийства журналиста, Шевченко сказал, что "Центрально-Африканская Республика — это территория насилия и беспредела".

"Я Орхану это говорил, что их там никто не защитит, а те, кто им обещает защиту, их обманут. Но теперь это не имеет смысла. ЦАР для белых людей — крайне опасная территория. Тем более если без вооруженного прикрытия заниматься такими опасными темами, связанными с наемничеством. Там идет гражданская война, в которой жизнь человека вообще ничего не стоит, просто ни гроша, ни копейки. К сожалению, мой друг пал жертвой этой войны", — сказал собеседник агентства.

Кто отправил съемочную группу

В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского подтвердили, что отправляли съемочную группу в ЦАР снимать фильм.

"Они должны были ехать куда-то, ехать в другую точку, и у них не должно было быть связи примерно сутки. И поэтому они вышли на связь, сказали, что они едут, и должны были выйти на связь сегодня вечером. Последний раз они выходили на связь позавчера вечером", — сказала РИА Новости Анастасия Горшкова.

Комментируя информацию СМИ, что рядом с убитыми найдены пресс-карты газеты "Известия", Горшкова отметила, что с этим изданием центр не сотрудничает.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что у журналистов были просроченные удостоверения различных СМИ.

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