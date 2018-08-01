Наставник «Пюника» после победы показал неприличный жест тренерам «Тобола»

Попутно он что-то кричал в сторону тренеров костанайской команды.

Один из тренеров армянского «Пюника» во время ответного матча второго отборочного раунда Лиги Европы с «Тоболом» (1:0) запомнился неуважительным поведением, сообщает Sports.kz.

После гола Мохамеда Конате на 82-й минуте, который в итоге вывел «Пюник» в третий раунд, помощник Андрея Талалаева Юрий Нагайцев адресовал скамейке «Тобола» неприличный жест — согнутую в локте руку. Попутно он что-то кричал в сторону тренеров костанайской команды.

Напомним, в первом матче в Костанае «Тобол» победил со счетом 2:1 (Федин, Нургалиев), однако в ответной встрече потерпел поражение — 0:1, которое не позволило ему продолжить выступление в Лиге Европы. «Пюник» же в третьем раунде квалификации встретится с победителем пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички Ниш» (Сербия).





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