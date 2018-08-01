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Саудовскую пару арестовали за поцелуй на камеру

Согласно местным законам, неженатым парам запрещено не только целоваться, но и просто оставаться наедине.

Фото : pravda.ru1 августа 2018, 06:59

Губернатор провинции Джасан в Саудовской Аравии велел арестовать пару, которая выложила в Snapchat невинное, на первый взгляд, видео, в котором мужчина целует в щеку свою возлюбленную, которая находится за рулем машины. Местная общественность возмущена "развратным" роликом, сообщает Вести.ru.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как гражданин Саудовской Аравии целует свою возлюбленную, облаченную в традиционную мусульманскую одежду. Мужчина явно радуется успехам девушки, недавно севшей за руль. Все дело в том, что саудовские женщины получили право водить лишь в конце июня.

Согласно местным законам, неженатым парам запрещено не только целоваться, но и просто оставаться наедине. Если выяснится, что снявшие видео возлюбленные не расписаны официально, их может ждать тюрьма.


Как ни странно, многие соотечественники поддержали арест пары, отметив, что запечатленные в ролик мужчина и женщина "слишком много себе позволяют".

Дальнейшая судьба арестованных пока неизвестна.


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