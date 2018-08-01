После аварии самолета в Мексике в госпиталях остаются 98 человек

Всего на борту были 103 человека.

Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса сообщил, что в госпиталях остаются 98 пострадавших после аварии самолета Aeromexico в штате Дуранго, пишет РИА Новости.

"В отношении аварии Aeromexico в городе Дуранго из 103 человек, которые находились на борту, установлено местонахождение 101, из них 98 оказывается помощь в различных госпиталях. Аэропорт (Дуранго) возобновил свою работу", – написал Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

Ранее губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро говорил о 49 пострадавших, которые были госпитализированы в результате аварии самолета. Всего на борту были 103 человека.

При этом Красный крест Мексики сообщает, что помощь оказывается людям с нервным кризисом, ранами и ожогами различных степеней.

Самолет Embraer 190, находившийся в эксплуатации примерно 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за бури и сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно.

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