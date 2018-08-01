Два нестабильных моренных озера опорожнили в горах Алматы

Таким образом, на двух моренных озерах бассейна рек Каргалы и Улкен Алматы угроза прорыва снята полностью.

В высокогорной зоне вблизи Алматы находятся 37 мореных и ледниковых озер. Из них пятнадцать определены как прорывоопасные, при этом наибольшую угрозу в текущем году представляли девять озер. Состояние двух озер из 9-ти прорывоопасных оценивалось как нестабильное, и представляли реальную угрозу прорыва, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

В связи с чем, раньше запланированного времени с 22 июня текущего года на двух опасных нестабильных озерах №3 и №1бис «Проходная» в бассейнах рек Каргалы и Улкен Алматы были начаты превентивные работы по их опорожнению. Всего сброшено 320 тыс.м.куб. воды, что превышает первоначальный объем воды в двух озерах в 6,4 раза, т.е. при отсутствии притоков с ледника оба озера были бы опустошены 6 раз.

Таким образом, на двух моренных озерах бассейна рек Каргалы и Улкен Алматы угроза прорыва снята полностью.

На остальных семи озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы с 10 июля проводятся плановые работы. Для расчистки каналов стока на них работают три мини экскаватора и 120 человек подрядной организации. Сброс воды с моренных озер осуществляется пятью сифонными линиями и четырьмя насосами повышенной производительности.

Для проведения работ Казселезащитой КЧС МВД РК задействованы вертолеты КЧС и Службы спасения города Алматы, а также сотрудники ДЧС г. Алматы.

Всего с начала работ на девяти озерах по состоянию на 31.07.2018 года сброшено 2 млн.26 тыс.м.куб. воды. Уровень воды в озерах понижен от 1 до 4,5 метра.

Работы по опорожнению мореных озер находятся на контроле Акимата и ДЧС г. Алматы.

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