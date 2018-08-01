Антиполицейский протест не приведет к отставке главы МВД - эксперт

Министр Касымов, конечно, покинет свою должность. Но лишь тогда, когда решение об этом будет исходить от президента, а не от общественности - Талгат Калиев.

Казахстанский политолог Талгат Калиев объяснил, почему антиполицейский протест в стране бесполезен, передает Zakon.kz.

По его мнению, он не приведет к отставке Калмуханбета Касымова.

"Напротив, он принесет обратный эффект. Я ранее уже писал о привычке президента не принимать решений под давлением. Ни общественности, ни собственного окружения. Много раз доводилось слышать о том, как на ключевые посты были назначены люди, которых никто не лоббировал, имена которых, не фигурировали в кадровых консультациях. И эти назначения были не только неожиданными, но и весьма успешными", - написал Калиев в своем Telegram канале.

Важнейшее значение, по его словам, имеет отпуск Назарбаева. Именно после краткосрочных отпусков начинались наиболее масштабные и важные перестановки.

"По всей видимости, именно в уединении от собственного окружения получается наиболее продуктивно разложить кадровый пасьянс и оценить целесообразность тех или иных назначений, примерить потенциальных кандидатов в новом качестве.Таким образом, министр Касымов, конечно, покинет свою должность. Но лишь тогда, когда решение об этом будет исходить от президента, а не от общественности. И, по сути, требуя сегодня отставки, активисты лишь помогают ему сохранить насиженное место", - продолжил он.

Таким образом, по мнению политолога, увольнение министра МВД в текущих условиях может оказаться популистичным и непродуктивным.

"И спровоцировать впоследствии попытки аналогичным образом отправить в отставку любого неудобного. И нет никаких гарантий, что за этими выступлениями будет стоять воля народа, а не политических кланов или финансовых групп. К примеру, "любимые" всеми банкиры выведут людей на митинг за отставку отказывающего выделить очередные триллионы из пенсионного фонда главы Нацбанка", - отметил Калиев.

Массу "сюрпризов" стоит ожидать в начале очередной сессии парламента.

"И, кстати, переформатирование Совета безопасности уже предполагало реформирование правоохранительной системы, в особенности МВД. Но не под давлением. Которое способно только оттянуть этот давно назревший процесс", - заключил Талгат Калиев.

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