Комитет гражданской авиации отозвал лицензию "Казавиа" за инцидент с пьяным пилотом

В КГА сообщили, что к нарушителям техники безопасности полетов будут и впредь применяться самые строгие меры.

Комитет гражданской авиации останавливает работу авиакомпании, допустившей нарушения безопасности полётов, сообщает Zakon.kz.

"По итогам расследования причин катастрофы воздушного судна Як-12 в Алматинской области летом 2017 года, в котором доказан факт управления самолетом Командиром воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения (1.19 промилле), Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение об отзыве свидетельства на выполнение авиационных работ ТОО "НАК "КАЗАВИА" с 25 августа 2018 года. Так, как вышеуказанный факт является грубым нарушением сертификационных требований пункта 58 Приказа № 324 "Правил медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан", подпункта 3 пункта 8 Параграфа 2 Приказа №153 "Об утверждении сертификационных требований к эксплуатантам гражданских воздушных судов", а также пункта 5 Статьи 16-3 Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", - говорится в сообщении комитета.

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После отзыва лицензии, ТОО "НАК "КАЗАВИА" необходимо до 25 августа 2018 года обеспечить погашение задолженностей перед персоналом авиакомпании и налоговыми органами и обеспечить возврат подлинника свидетельства по авиационным работам с эксплуатационными спецификациями в течении десяти календарных дней после получения уведомления об отзыве свидетельства.

Комитет гражданской авиации в своей работе придерживается практики применения самых жестких мер для обеспечения безопасности полетов и призывает всех эксплуатантов гражданской авиации строго соблюдать требования безопасности полётов.

Катастрофа с самолетом Як-12 произошла 27 июля 2017 года в Панфиловском районе Алматинской области в близи села Шолакай. Погибли два человека.

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