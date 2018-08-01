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Во время шоу в Таиланде крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку

Рептилия едва не растерзала человека прямо на глазах у публики.

Фото : YouTube1 августа 2018, 09:53

Дрессировщик засунул руку в пасть крокодила во время выступления и чуть не лишился конечности, сообщает lenta.ru.

Инцидент произошел в зоопарке города Чианграй, Таиланд. 45-летний укротитель по имени Тао устроил представление перед сотней зрителей.

Во время трюка он засунул руку в пасть крокодила до предплечья, но внезапно рептилия сомкнула челюсть и попыталась растерзать человека. Мужчине удалось вырвать руку, но на кадрах видно, как она сильно повреждена и истекает кровью.

Автор ролика — посетитель зоопарка, который пришел посмотреть на шоу с женой и детьми. Позднее он выяснил, что дрессировщик в порядке и вскоре снова выйдет на работу.


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