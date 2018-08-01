Почти 580 млрд тенге проинвестировано в транспортно-логистический сектор РК за полгода

Капвложения в инфраструктуру увеличились сразу на 37% за год.

В сферу транспорта и складирования РК за январь-июнь 2018 инвестировали 578,5 млрд тенге - на 37% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 30,1%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Наибольший объем капитальных инвестиций пришелся на Астану (25,2%), Атыраускую область (16,5%) и Мангистаускую область (12,8%).

Напомним, в РК реализуется множество проектов в транспортной сфере: модернизируется и расширяется сеть нефте/газопроводов, обновляется инфраструктура аэропортов, развиваются морской порт Актау и сухой порт «Хоргос», строятся дороги и открываются транспортные коридоры, в том числе - международные, например, в рамках паневразийского проекта «Новый Шелковый Путь», и т.д.

Как отмечается, при развитии инфраструктурных проектов активно используется механизм ГЧП, причем к государственно-частному партнерству привлекаются как казахстанские, так и иностранные инвесторы. Так, основной объем капвложений в транспортно-логистический сектор обеспечили собственные средства бизнеса - 35,4% от всего инвестпортфеля отрасли.

Еще 32,9% составили заемные средства, 23% - средства из бюджета РК, как республиканского, так и местного, и 8,8% - банковские кредиты.

Транспортно-логистическая сфера демонстрирует уверенный рост. Так, по итогам прошлого года валовая добавленная стоимость инфраструктурной отрасли достигла 4,3 трлн тг - это 8,2% от ВВП РК.

«Чистый» рост ВДС с учетом инфляции составил 4,8% (для сравнения, в целом рост ВВП составлял 4%).

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