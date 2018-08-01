Стрельбой закончилась погоня казахстанских пограничников за нарушителями границы

Инцидент произошел в акватории Каспийского моря.

Стрельбой в воздух закончилась погоня казахстанских морских пограничников за российскими нарушителями границы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Как сообщили в погранслужбе, сегодня, около 3 часов ночи морские пограничники из порта Баутино патрулировали акваторию Каспийского моря. В координатах 44˚25′ СШ 50˚00′ ВД они обнаружили малое плавательное средство (МПС) типа «Байда» с 2 двигателями «Ямаха».

Заметив пограничный катер, появившейся из темноты, нарушители попытались «дать ходу», но предупредительный выстрел пограничников в воздух, заставил нарушителей бросить якорь и сдаться.

«Как оказалось, все четверо, находившихся на МПС мужчин являются гражданами РФ. Старшим из них по 52 года, одному 36 лет, а самому младшему – 20. Судя по тому, что при них находились запас воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти, они надеялись пробыть территории Казахстана довольно долго. Проводятся следственные мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы ПС КНБ РК.

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