В Астане снизят стоимость обучения в частных школах

Планируется снизить стоимость родительской оплаты на 160 тысяч тенге и более в год.

В 2018/19 учебном году управлением образования города Астаны будет размещен государственный образовательный заказ в частных школах столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Основываясь на опыте размещения государственного заказа в дошкольных организациях и в организациях технического и профессионального образования, планируется увеличение сети частных школ.

Предполагается, что в соответствии с методикой подушевого финансирования расход на одного ученика в месяц может составить от 13 тысяч тенге в начальной школе и до 21 тысячи тенге в старших классах. Таким образом, планируется снизить стоимость родительской оплаты на 160 тысяч тенге и более в год.

В списках частных школ, участвующих в программе, числятся: Центр развития ребенка "Ақбұлақ", экономический лицей, Alpamys school, школа-лицей Nurorda и другие.

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