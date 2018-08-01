Группу подростков, терпящих бедствие на воде, спасли сотрудники ДЧС

Подростки решили переплыть крупный водоем при помощи самодельных плавательных средств.

Спасатели Павлодарской области предотвратили очередной несчастный случай на воде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Как сообщили в ведомстве, тревожный сигнал о группе детей терпящих бедствие на воде, поступил спасателям вчера в 15.50. Обвязав вокруг себя пластиковые бутылки, подростки 15, 14, 13, 12 лет решили переплыть Усольский водоем. Причем заплыв начали с того места, где буквально неделю назад утонул мужчина 1980 года рождения. Расстояние от места заплыва и до противоположного берега расстояние составляет примерно 250 метров.

«Преодолев половину пути, ребята начали тонуть. Дежурная группа спасателей под руководством Носкова А.И. спасателей Сахарова В., Аюпова К. и Султанова А. незамедлительно выехали на место происшествия. К этому времени, обессиленные «горе пловцы» уже едва держались на воде. С помощью спасательных средств «конца Александрова» и спасательного круга ребят вытащили из воды и привезли на берег», – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Учитывая, что дети испытали сильнейший стресс, всем четверым на месте была оказана психологическая помощь. Также с незадачливыми пловцами провели профилактическую беседу и передали их для принятия мер сотрудникам местной полицейской службы.

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