В Швеции воры похитили корону короля Карла IX и венец его супруги

На поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции.

В Швеции злоумышленники пробрались в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на Expressen.

Отмечается, что была похищена корона короля Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.

По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является "кражей у всего шведского общества".

Сейчас на поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции. Для того чтобы определить местонахождение воришек, используются в том числе вертолёты.

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