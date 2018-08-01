В Швеции воры похитили корону короля Карла IX и венец его супруги
На поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции.
Фото : Real-vin.com1 августа 2018, 11:55
В Швеции злоумышленники пробрались в собор в Стренгнесе и украли оттуда королевские регалии XVII века. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на Expressen.
Отмечается, что была похищена корона короля Карла IX, а также венец его супруги Кристины. Всё украденное преступники погрузили в лодку и скрылись.
По словам настоятеля собора Кристофера Лундгрена, похищение таких ценных трофеев является "кражей у всего шведского общества".
Сейчас на поиски злоумышленников брошены лучшие силы полиции. Для того чтобы определить местонахождение воришек, используются в том числе вертолёты.
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