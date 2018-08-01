В Туркменистане будет открыт Торговый дом Казахстана

Казахстанские компании давно проявляют интерес к продвижению своей продукции на рынок Туркменистана.

Договоренность об этом была достигнута между Внешнеторговой палатой Казахстана и Союзом промышленников и предпринимателей в ходе торгово-экономической миссии в Ашхабад. Также стороны договорились о содействии в оформлении въездных виз для предпринимателей обеих стран.

Казахстанские компании давно проявляют интерес к продвижению своей продукции на рынок Туркменистана. Торговая миссия состоялась при содействии посольства РК в этой стране. В ней приняли участие 16 компаний в сфере машиностроения, строительства, фармацевтики и пищевой промышленности, такие как: "IT&M", "Казфосфат", "КазАзот", "Кентауский трансформаторный завод", "Рахат", "Тиккурила", "Қазақстан Ғарыш Сапары", "Азия авто", "Баян Сулу", "Порт Курык" и др.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи на уровне министров и их заместителей министерств энергетики, промышленности, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, коммунального хозяйства, Национального космического агентства, Государственного концерна "Туркменюлдары", "Туркменнефть". Председатели правления Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Казахстана встретились с представителями деловых кругов Туркменистана.

На практике имеют место сложности при произведении оплаты контрпартнерами из Туркменистана в адрес казахстанских предпринимателей, связанные с отсутствием возможности свободной конвертации маната. Поэтому в целях налаживания сотрудничества и активизации совместной работы топ-менеджеры АО "KazakhExport" провели переговоры с представителями государственных банков "Туркменистан" и "Халкбанк", а также с коммерческим банком "Рызгал".

По результатам миссии фармацевтическая компания "Dolce" заключила два меморандума о сотрудничестве, а ТОО "Белес-Агро" под торговой маркой "Белес-Маркет" - контракт по поставке муки и подсолнечного масла в Туркменистан в объемах 3-4 тыс. тонн ежемесячно в течение года.

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