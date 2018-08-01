Как казахстанцы защищают квартиры от взломщиков - исследование

Где в Казахстане чаще всего грабят квартиры и как казахстанцы защищают квартиры от взломщиков?

Каждый год в Казахстане грабят десятки тысячи квартир, а распространённых способов защиты от воров порой недостаточно: опытные взломщики могут проникнуть и обчистить квартиру всего за несколько минут. Поэтому, оставляя квартиру без присмотра, нет уверенности, что она в безопасности. Да и статистика ограблений порой не внушает уверенности, что, вернувшись домой после работы или отпуска, всё в квартире будет на своих местах, передает Zakon.kz.

По данным Генеральной прокураторы РК, только за шесть месяцев 2018 года в Казахстане совершили 17 370 квартирных краж. Это на 12,8% меньше, чем в прошлом году. Однако всё равно много – на квартирные кражи приходится около 20% всех краж в Казахстане (больше только – на кражи сотовых телефонов).

Если посмотреть статистику в разбивке по регионам, получается, что больше всего краж приходится на Алматинскую область (2 734), Алматы (2 183), Южно-Казахстанскую (1 963), Восточно-Казахстанскую (1 523), Карагандинскую (1 240) и Костанайскую области (1 239). На эти регионы суммарно приходится около 63% всех квартирных краж в стране.

Меньше всего краж в Западно-Казахстанской (629), Кызылординской (490), Атырауской (469), Северо-Казахстанской (459) и Мангыстауской (288) областях.

Однако если сравнить данные с численностью населения в каждой области и рассчитать коэффициент краж на душу населения, получится, что лидеры по числу краж на 100 000 человек – это Костанайская область, Алматинская область, Алматы, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области.

Статистика квартирных краж по регионам

Как казахстанцы защищают квартиры от взломщиков

Чтобы понять, насколько часто казахстанцы задаются вопросом безопасности своих квартир и что они для этого делают, специалисты одной казахстанской страховой компании провели опрос среди клиентов. По результатам опроса выяснилось:

64% опрошенных хотя бы раз задумывались о том, что нужно обезопасить квартиру от взломщиков, однако ничего для этого не предприняли;

61% считают, что их квартиры защищены от взломщиков;

54% предпринимают меры, чтобы обезопасить квартиру;

37% никогда не задумывались об этом всерьёз.

Самые распространённые среди респондентов способы защиты от взломщиков:

Защищённый замок (86%). Большинство респондентов заявили, что уверены в защищённости дверного замка. Однако стоит учесть, что идеальных дверных замков не существует. Есть те, что взламываются быстро и те, что взламываются долго. Лучше всего установить два вида разных замков – сувальдный и штифтовой цилиндровый. Они не обезопасят квартиру от взлома на 100%, но значительно усложнят "работу" взломщикам.

Защищённая дверь. 76% респондентов заявили, что установили в квартире защищённые двери. Лучше всего установить стальные двери с противосъёмными штырями (а лучше две двери) – это исключит вероятность того, что взломщики распилят петли и вынут дверь.

Видеонаблюдение в подъезде (56%). Этот способ нельзя назвать безопасным на 100%. Как правило, опытные взломщики заранее выбирают квартиры и тщательно планируют кражу. Поэтому видеокамера в подъезде – не помеха. Однако многие опрошенные полагают, что этого достаточно.

Решётки на окнах (43%). Если вы живёте на первом или втором этаже, защищённые и укреплённые окна – обязательная мера. Лучше всего установить крепкие решётки. То же самое советуем жителям верхних этажей (воры могут попасть в квартиру с крыши) и квартир, рядом с которыми есть пожарные лестницы или "козырьки" подъездов.

Сигнализация (24%). Большинство взломщиков выбирают те квартиры, в которые можно проникнуть в течение нескольких минут. Поэтому всё, что увеличивает время взлома и усложняет их "работу", может испугать воров. Сигнализация – из числа "нелюбимых" ворами способов защитить квартиру. Однако лишь 24% опрошенных располагают ей.

Охрана (12%). Наличие в подъезде консьержа или охраны снижает вероятность квартирной кражи до минимума. Однако не в каждом доме есть консьержи и уж тем более охранник.

Специалисты рекомендуют следующие способы обезопасить свою квартиру от взломщиков:

Установить в подъезде и в квартире видеонаблюдение;

Поставить укреплённую дверь с противосъёмными штырями (лучше установить две двери);

Установить два типа замков;

Поставить в доме сигнализацию;

Никому не говорить (не писать в социальных сетях) о скором отпуске или планируемом путешествии;

Во время отпуска попросите родных проверять квартиру;

Установите дома защищённый сейф, который не смогут утащить с собой взломщики. Внутри можно хранить ценные вещи;

Застраховать квартиру.

Главное, что нужно знать – не существует способов обезопасить квартиру на 100%. Но эти рекомендации максимально усложнят "работу" взломщиков. Учитывая, что квартирные воры "предпочитают" те квартиры, в которые могут проникнуть быстро и без проблем, они попросту не захотят проникать в квартиру, если это сложно и долго.

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