Сколько выплатят пассажирам задержанных поездов

Обратившихся за компенсацией на данный момент нет.

Пассажирам задержанных из-за схода вагонов в Жамбылской области, частично восстановят стоимость билетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным Министерством по инвестициям и развитию РК, каждому пассажиру положено возмещение 3-х процентов от стоимости билета за каждый час простоя, не превышая стоимости билета», - сказал на брифинге в КТЖ генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Арман Султанов.

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В целом, простаивать на путях были вынуждены 3,2 тысячи человек. По словам Султанова, обратившихся за компенсацией на данный момент нет.

«Чтобы получить компенсацию, нужно обратится в билетную кассу и потребовать возмещения. Именно в кассу АО КТЖ", - отметил он.

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