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В убийстве девятилетней российской школьницы подозревают бомжа

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Фото : ГТРК "Алтай"1 августа 2018, 12:57

Мужчина без определенного места жительства задержан по подозрению в убийстве пропавшей в понедельник в Белгородской области девятилетней девочки, сообщают РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ.

Информация, что в поселке Уразово Валуйского района девятилетняя школьница 30 июля в 15.30 мск "ушла в неизвестном направлении" появилась на сайте "Лиза Алерт" в 0.43 мск вторника. На поиски ребенка выехали правоохранители и волонтеры — всего около 50 человек. Тело ребенка было найдено в поселке днем 31 июля. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

"Установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний мужчина без определенного места жительства, который прибыл на территорию области несколько месяцев назад", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

"Установлена причина смерти ребенка – механическая асфиксия. Девочка проживала в Валуйском районе с родной сестрой, которая является ее опекуном", — сообщает следствие.


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