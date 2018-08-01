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Более 300 предпринимателей Туркестанской области работают в рамках спецпрограммы

В первом полугодии 2018 года было прокредитовано 260 человек, из которых 184 занимаются развитием животноводства.

Фото : Самат Мырзалиев1 августа 2018, 13:09

В Туркестанской области более 300 предпринимателей получили кредиты в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Для проведения этих работ в 2018 году предусмотрено 3,282 млрд тенге, ведется кредитование, сообщает пресс-служба акима области.

В первом полугодии 2018 года через региональный филиал АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" было прокредитовано 260 человек, из которых 184 занимаются развитием животноводства. Кроме того, в числе получивших кредиты под 6% сроком на 7 лет, предприниматели, занимающиеся производством мебели, развитием тепличного хозяйства и оказанием услуг населению. Наряду с этим, в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы через АО "Аграрная кредитная корпорация" прокредитовано 64 граждан.

Вместе с тем, была подана заявка на выделение дополнительных 3 млрд тенге из государственного бюджета на производственную занятость, развитие массового предпринимательства и кооперативов, из которых поддержку получили проекты на сумму 1,8 млрд тенге.


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