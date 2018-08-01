Дожди с грозами сохраняются в Казахстане

Возможно выпадение града.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 2-4 августа, сообщает Zakon.kz.

Циклон, сместившийся на территорию республики с районов Карского моря будет оказывать влияние на погоду большинства областей Казахстана, в связи с чем, в ближайшие трое суток, по-прежнему, сохраняются дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града, столбики термометров в ночные часы в северной половине покажут отметку 7-15 градусов, в южной половине 15-23 градусов тепла.

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