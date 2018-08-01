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В Алматы Gelandewagen опрокинулся на бок

Mercedes Benz E-Class, с которым он столкнулся, отделался «лёгкими ушибами».

Фото : kolesa.kz1 августа 2018, 13:35

Авария произошла сегодня, 1 августа, на проспекте Абая, между улицами Розыбакиева и Тургута Озала, передает kolesa.kz.

По словам очевидцев, "Гелен" двигался по Абая в сторону центра города. Не доезжая до улицы Розыбакиева, он попытался свернуть в один из проулков, но столкнулся с седаном, ехавшим по выделенке.

Сильный удар опрокинул люксовый внедорожник на бок.

Его водителя, получившего множество травм, увезли в больницу. Mercedes Benz E-Class отделался повреждением левого крыла. Люди, находившиеся в легковушке, не пострадали.


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