В Алматы Gelandewagen опрокинулся на бок
Mercedes Benz E-Class, с которым он столкнулся, отделался «лёгкими ушибами».
Фото : kolesa.kz1 августа 2018, 13:35
Авария произошла сегодня, 1 августа, на проспекте Абая, между улицами Розыбакиева и Тургута Озала, передает kolesa.kz.
По словам очевидцев, "Гелен" двигался по Абая в сторону центра города. Не доезжая до улицы Розыбакиева, он попытался свернуть в один из проулков, но столкнулся с седаном, ехавшим по выделенке.
Сильный удар опрокинул люксовый внедорожник на бок.
Его водителя, получившего множество травм, увезли в больницу. Mercedes Benz E-Class отделался повреждением левого крыла. Люди, находившиеся в легковушке, не пострадали.
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