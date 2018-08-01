Полицейские рассказали, как мошенники в Сети разводят людей "пугалками" с порносайтов

В ДВД Астаны предупреждают, что ни в коем случае не стоит оплачивать фальшивые штрафы в интернете.

В ДВД Астаны рассказали о методах интернет-мошенников, которые с помощью фальшивых сообщений якобы от правоохранительных органов пытаются вытягивать деньги с граждан, передает Zakon.kz.

Полицейские привели пример подобного рода "развода". В ДВД г.Астана с заявлением обратилась жительница, у которой неизвестные обманным путем завладели деньгами. В конце июня девушка, посещая различные интернет-сайты на мобильном телефоне, наткнулась на неизвестную ссылку. После нажатия, вышло табло с предупреждением от имени Управления по киберпреступности МВД РК о том, что за посещение порнографических сайтов необходимо заплатить штраф на киви-кошелек. Ничего не подозревая, потерпевшая перечислила денежные средства на киви-кошелек.

На экране высвечивается картинка якобы от МВД РК, с текстом, сообщающим о нарушении закона по причине просмотра и копирования порнографического материала. Для возобновления доступа к мобильному телефону вирусная программа предлагает оплатить "штраф" в размере шести тысяч тенге. Оплату советуют произвести через VISA QIWI Wallet. Отмечается, что деньги необходимо перечислить в течение суток.

По словам начальника отдела криминальной полиции ДВД Астаны Талгата Булегенова, подобные схемы мошенничества используются также и на персональных компьютерах.

"Так, зараженный компьютер перенаправляет пользователя на интернет-ресурсы, которые блокируют работу браузера. На мониторе появляется текст от имени Управления по киберпреступности МВД РК, сообщающий о нарушении закона. Для разблокировки требуется заплатить штраф от 6000 до 15 тысяч тенге через платежные терминалы. В противном случае, материалы дела якобы будут переданы в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности за хранение и копирование информации порнографического содержания", - рассказал он.

Интернет-мошенники рассчитывают на доверчивых людей. В ДВД предупреждают, если вы столкнулись с подобным фактом вымогательства, то ни в коем случае не стоит производить оплату. Помните, что государственные органы не блокируют компьютер (или смартфон) граждан. МВД не имеет отношения к распространяемому сообщению.

А если все-таки была произведена оплата, то необходимо сохранить чек терминала и обратиться в полицию, приложив чек к заявлению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!