Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Англичанка, обладающая двумя матками, родила здоровых близнецов

Всего таких случаев зафиксировано не более сотни за все время существования человечества.

Фото : TopNews1 августа 2018, 15:14

Жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд (Jennifer Ashwood) обнаружила, что обладает двумя матками и родила сразу двух детей. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Эшвуд рассказала, что у нее уже есть ребенок, и во время первой беременности никто не заметил особенностей строения ее организма. Во второй раз женщина отправилась на плановый осмотр на 20 неделе беременности, когда врач обнаружил, что у нее не одна, а сразу две матки, и в обеих развивается по плоду.

Фото: Jennifer Ashwood

Британка родила на 34-й неделе сына Пирана и дочь Поппи через кесарево сечение. Близнецы родились без каких-либо отклонений.

Подобное явление называют бикорнуальной маткой. Обычно женщины с такой патологией вынашивают одного ребенка в одном из органов.

Издание отмечает, что вероятность оплодотворения сразу двух маток составляет 500 миллионов к одному. Всего таких случаев зафиксировано не более сотни за все время существования человечества.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты