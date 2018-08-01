Причины бесплодия можно узнать в Совминке

Шансы на беременность и успешное вынашивание плода значительно повышаются после лечения хронического эндометрита.

Выставлен диагноз или подозрение на «Бесплодие»? Происходит невынашивание беременности (ранняя потеря беременности)? Несколько попыток ЭКО оказались неудачными? В Совминке проводят иммуногистохимическое исследование эндометрия.

Что такое ИГХ исследование эндометрия и что позволяет выявить в организме?

Хронический эндометрит – это всегда актуальная проблема для женщин детородного возраста, так как может стать серьезной проблемой на пути к беременности и рождению ребенка. Потому что воспаленный эндометрий не готов к имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матке, либо отторгает эмбрион вскоре после имплантации.

Данный вид морфологического исследования также позволяет оценить рецепторный аппарат эндометрия, так как снижение либо отсутствие рецепторов к стероидным гормонам (эстрогену и прогестерону) могут быть причиной отсутствия беременности.

Таким образом, при хроническом эндометрите может наблюдаться:

· бесплодие;

· привычное невынашивание беременности (2 и более замерших беременностей или выкидышей подряд);

· неэффективность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Однако шансы на беременность и успешное вынашивание плода значительно повышаются после лечения хронического эндометрита.

Одним из методов диагностики хронического эндометрита является иммуногистохимическое (ИГХ) исследование эндометрия, которое успешно проводится в нашей лаборатории. Данный вид исследования позволяет выявить экспрессию рецепторов эстрогена и прогестерона в эндометрии (восприимчивость эндометрия к гормонам), обнаружить иммунокомпетентные клетки (клетки воспаления) с помощью специфических окрасок и на основании этого с точностью установить наличие, либо отсутствие хронического эндометрита. От установленного морфологом диагноза, в дальнейшем врачом гинекологом выбирается тактика лечения пациенток. Кроме того, этот метод позволяет определить чувствительность эндометрия к гормональным препаратам, назначаемых в программах ЭКО, что чрезвычайно важно при их проведении.

Оснащение: Иммуногистостейнер BenchMark®XT – это полностью автоматизированная система для проведения иммуногистохимических реакций и in situ гибридизации. Аппарат автоматически выполняет все этапы приготовления препаратов, включая депарафинизацию, раскрытие антигена и подкраску в одной системе. Используя уникальные запатентованные системы Air Vortex®Mixing, Liquid Coverslip® и ThermoFlex®Pad иммуногистостейнер BenchMark®XT гарантирует стандартизацию и воспроизводство качества исследований. Это значит, что пользователь может быть уверен в постоянном высоком качестве окраски препаратов, то есть в обоснованности поставленного диагноза. В настоящее время BenchMark®XT является самым передовым аппаратом в области морфологической диагностики.

Способы получения материала:

· пайпель/аспирационная биопсия;

· выскабливание полости матки (гистероскопия)

Срок комплексного исследования эндометрия:

Срок исследования составляет 10-14 дней. Окончательное заключение формируется только по совокупности гистологического и иммуногистохимического исследований эндометрия.

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