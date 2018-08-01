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Нападающий сборной России Федор Смолов разбил BMW за 9 миллионов рублей

Сам футболист в ДТП не пострадал.

Фото : vk.com/ghestkrd1 августа 2018, 15:28

Нападающий сборной России Федор Смолов разбил автомобиль за 9 миллионов рублей. Авария произошла в ночь на 1 августа в Краснодаре, сообщает kuban24.tv.

Автомобиль футболиста врезался в металлическое ограждение. Фото разбитой иномарки предоставили очевидцы. По СМИ, иномарка в дорогой комплектации M5 First Edition принадлежит девушке нападающего Федора Смолова, однако в момент аварии за рулем находился сам футболист. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал, пишут "Кубанские новости".

BMW M5 First Edition - специальная модель автомобиля, выпущенная ограниченной серией в 400 экземпляров. Автомобиль мощностью 600 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. В России в продажу поступило 20 таких машин, все они раскуплены. Стоимость автомобиля начинается от 9 млн рублей.


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