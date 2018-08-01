Экологи пройдутся по отремонтированным улицам Алматы

Специалисты отметили, что жители в социальных сетях выкладывают фотографии зелёных насаждений, пострадавших во время ремонта улиц.

В Алматы в ходе Общественного совета обсуждены правила содержания и защиты зелёных насаждений. На его площадке жители пожаловались на то, что в ходе прокладки кабеля и дороги строители закатали деревья в бетон и плитку. Общественность выразила желание совместно с чиновниками и экологами пройтись по центральным улицам, чтобы проследить за ходом ремонта, сообщает корреспондент BNews.kz.

"В городе была принята инструкция по созданию зелёных насаждений, осуществления технического надзора и ведения мониторинга. В 2011 году её отменили. Сейчас нет ничего. Одно из наших предложений, может быть эту инструкцию внести как приложение к данным правилам и снова её вернуть? Потому что там поясняется специалистам, как сажать деревья", - обратилась к представителям городского акимата руководитель ЭО "Зеленое спасение" Светлана Спатарь.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования Алматы Асет Масабаев согласился, что разработанная ещё в 2011 году методика по содержанию и уходу за зелёными насаждениями необходимо была полезной и её необходимо вернуть.

"Инструкция была разработана и действовала некоторое время. Но согласно закона о нормативно-правовых актах – проверка юстиции установила и вынесла протест, что местный исполнительный орган не имеет права на своём уровне издавать такого рода документы, это прерогатива центральных исполнительных органов. В этой связи в рамках концепции озеленения одним из пунктов была разработка методик по содержанию и уходу за зелёными насаждениями. В неё входила: выбор посадочного материала, зонирование, районирование, уход, полив, прополка и т.д. Мы документ направили в Министерство по инвестициям и развитию РК, для того чтобы они на основании этих рекомендаций и методик сделали типовые правила для всего Казахстана, а мы уже здесь на месте будем его дополнять", - пояснил Масабаев.

По словам Спатарь, сегодня у рабочих нет чётких установок по облагораживанию либо образованию лунки вокруг деревьев. Алматинцы замечают, что во время ремонта улиц многие насаждения остались в бетоне.

"Другой вопрос когда этот документ будет принят. Я только шла по проспекту Абая, там в рамках проекта реконструкции пешеходной зоны абсолютно все деревья забетонированы впритык, заложены плиткой. У рабочих нет этой инструкции, какая должна быть лунка, ведь это очень большое значение для жизни дерева имеет", - заявила эколог.

Представитель Общественного совета Ерлан Смайлов предложил пока не поздно всем компетентным специалистам пройтись по реконструированным улицам и спасти деревья.

"Действительно может имеет смысл наполнить эту методику? Потому что иначе у нас как обычно получится: закон принимается, подзаконного акта нет, бизнесу в этой сфере не понятно, как работать...Большая работа делается по реконструкции. В соцсетях алматинцы пишут, что по Аблайхана прокладывают кабель около корней. Я предлагаю вам себе зафиксировать и может быть совместный мониторинг сделаем. Пока деревья не погибли, экологи все на этой неделе договоримся и просто пройдёмся пешком, посмотрим где нужно вмешаться сейчас, иначе потом будет поздно. Обойдём Аблайхана, Абая, Назарбаева", - добавил Смайлов.

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